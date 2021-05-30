Gençlerin en büyük derdi enflasyon ve faturalar

Genç işsizliğinin yüzde 25'lere ulaştığı, 18-25 yaş arası bireylerin ne eğitimde ne de iş hayatında yer bulamadığı günümüzde pandeminin etkisi ile yorgun ve bıkkın hisseden gençler de ekonomik darboğaz içinde. 10 gençten 9'u fiyat artışları ve zamlardan dolayı büyük bir endişe içinde olduğunu kaydederken, 10 gençten 8'i ise faturalarını ödeyememe korkusu yaşadığını belirtti. Toplumun genelinde olduğu gibi gençler için de en büyük problem ekonomi. Gençlerin yüzde 54'ü Türkiye'nin en büyük sorunu olarak ekonomiyi görürken, yüzde 28'i ise en büyük sorun olarak salgını tanımlıyor.

BİR NESİL YORGUN

Ipsos tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre toplumun genelinde yüzde 82'ye varan faturaları ödeme endişesi gençlerde 79. Toplumun yüzde 95'inde büyük bir endişe yaratan zam furyası genç nesli de benzer şekilde etkilerken, gençlerin yüzde 93'ü bu endişeyi taşıyor. Diğer taraftan gençlerin önemli bir bölümü (%56) toplumun genelinde olduğu gibi kendini yorgun hissettiğini açıklarken, her 10 gençten 5'i alınan tedbirlerin salgına karşı işe yarayacağını, 4'ü ise faydasız olduğunu düşünüyor. Öte yandan, bıkkınlık, kafa karışıklığı ve yalnızlık gençler arasında daha yaygın görülen duygular. Hem sürekli bireysel tedbir alma hali hem de eve kapanma gençlerde bıkkınlık duygusunu körüklerken, gençlerin üçte biri (%33) de kendini yalnız hissettiğini açıklıyor.

TEMKİNLİ BAKIŞ

Her 10 gençten 5'i tedbirlerin işe yarayacağı konusunda umutlu (%52). Öte yandan yüzde 40'lık bir kesim daha olumsuz bir değerlendirme yapıyor ve tedbirlerin işe yaramayacağını ifade ediyor.Genel kamuoyunun ise yüzde 57'si tedbirlerin işe yarayacağını düşünürken yüzde 36'sı tedbirlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Olumsuz duygular çok yoğun, 20 yaş üstünün aşılanması kritik

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ipsos'un Türkiye CEO'su Sidar Gedik, toplum genelinde öne çıkan halin yorgunluk olduğuna işaret ederek, gençler arasında olumsuz duyguların daha baskın olduğunu anlattı. Gedik, “Bıkkınlık, kafa karışıklığı ve özellikle de yalnızlık gibi hissiyatlar da gençler arasında toplumun geri kalanına kıyasla biraz daha yaygın ifadelerini kullanarak şöyle devam etti: “Ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışları, faturaları ödeyebilme gibi konularda gençler de en az toplumun geri kalanı kadar endişeli. Her 10 gençten 9'u fiyat artışlarından, 8'i ise faturaları ödeyememekten endişeli. Bu olumsuz ruh halini, çok yoğun kullandıkları sosyal medya aracılığıyla da birbirlerine aktardıklarını, canlı tuttuklarını görüyoruz. 20 yaş üstü nüfusun tamamının haziran ayı içinde aşılanacağı haberi bu nedenle ekstra önem taşıyor.”