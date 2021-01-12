Gerçek işsiz sayısı 10.7 milyona ulaştı

Nisan 2020'den bu yana uygulanan işten çıkarma yasağına rağmen Covid-19'un istihdam üzerinde yarattığı tahribat ciddi boyutlara ulaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan Ekim 2020 İşgücü sonuçlarını açıkladı. TÜİK'e göre işsizlik oranı 0.7 puanlık azalış ile yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti, işsiz sayısı ise ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 691 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu.

Yine TÜİK'e göre, istihdam edilenlerin sayısı 2020 yılı Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 896 bin kişi azalarak 27 milyon 447 bin kişi, istihdam oranı ise 2.3 puanlık azalış ile yüzde 43.6 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarımda 242 bin, sanayide 82 bin, hizmet sektöründe 684 bin kişi azalırken, inşaatta ise 110 bin kişilik artış kaydetti. Ancak, TÜİK açıkladığı dar tanımlı işsizlik oranı ve işsiz sayısı ile Covid-19'un istihdam üzerinde yarattığı tahribatı yansıtmıyor, tersine saklıyor.

GERÇEK ORAN % 29.8

Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin ödeneği alanlar da iş aramadıkları için işsiz sayılmıyor. Bu nedenle Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), her ay açıkladığı geniş tanımlı işsizlik verilerini Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) eşdeğer tam zamanlı istihdam kaybı yönetimini kullanarak hesaplıyor.

DİSK-AR'ın yaptığı hesaplamaya göre Covid-19 nedeniyle meydana gelen eşdeğer iş kaybı 2 milyon 246 bin kişiyi buldu. Ekim 2020'de geniş tanımlı işsiz ve iş kaybı sayısı (tam zamanlı istihdam kaybı dahil) Ekim 2019'a göre 1 milyon artarak 10 milyon 681 bine yükseldi. Geniş tanımlı işsizlik (istihdam kaybı dahil) oranı ise yüzde 29.8 olarak hesaplandı.

ÜMİTSİZ İŞSİZ SAYISI 1.5 MİLYONA ULAŞTI

DİSK-AR'ın işsizlik ve istihdam görünümü raporuna göre, Covid-19 salgınının etkisiyle revize geniş tanımlı işsiz ve iş kaybı ekim döneminde kadınlarda 5 milyon 130 bin ve erkeklerde 5 milyon 614 bin olarak gerçekleşti. Son bir yılda ümitsiz işsizlerin sayısı 843 bin kişi artarak 1 milyon 511 bine ulaştı. İş aramayıp çalışmaya hazır olanların toplamı ise 4 milyon 348 bine yükseldi.

ANKARA'NIN NÜFUSU KADAR GENÇ NE OKUYOR NE ÇALIŞIYOR

TÜİK tarafından 15-29 yaş grubu için açıklanan verilere göre, gençlerin yüzde 31.2'si yani 5 milyon 586 bini ne eğitim görüyor ne de çalışıyor. Bu sayı yaklaşık olarak Ankara'nın nüfusu kadar. Genç İşsizler Platformu'nun Ocak ayı işsizlik ve istihdam raporuna göre, 15-34 yaş arası genç işsiz sayısı 2 milyon 426 bin kişiyle yüksek düzeyini korudu.

15-34 yaş arasındaki yaklaşık 24.2 milyon gencin yalnızca yüzde 44.4'ü çalışıyor. Genç İşsizler Platformu Sözcüsü Dr. M. Murat Kubilay, genç işsizlikteki artışın pandemiyle açıklanamayacak düzeyde olduğunu belirterek, “Asıl mesele Türkiye'de her yıl 800 bin gencin çalışma yaşına girmesi; bunun yarısından fazlası üniversite mezunu” dedi.