Getir’in değeri 2.6 milyar dolara yükseldi

Kuruluşundan beş buçuk yıl sonra “unicorn” olarak adlandırılan milyar dolar üzeri değerlemeye ulaşan Getir’in kurucusu Nazım Salur, şirketin sağladığı yeni kaynak ile birkaç ay içinde Almanya, Fransa ve Hollanda’da da faaliyete geçeceğini söyledi.

Salur düzenlenen basın toplantısında şirketin yeni pazarlarda kendisini kanıtladıktan sonra yatırımcılara gittiğine dikkat çekerek yıl sonuna kadar yeni sermaye turuna çıkabileceğini söyledi.

Salur, “Bu fonlama turu içerideki yatırımcılarla yapıldı, yani piyasaya çıkmadık. Birçok yatırımcı bizi aramaya devam ediyor, istediğimiz an yeni fonlama turuna çıkabiliriz” dedi.

Sermaye artırımından sonra kurucu beş ortağın hisse oranının %60’ın üzerinde kaldığını, yeni kaynağın ise Sequoia Capital ve Tiger Global başta olmak üzere mevcut ortaklardan geldiğini söyledi. Şirketin kurucuları dışındaki sekiz ortağından yedisi yatırım turuna katıldı.

Getir’in ortakları arasında Fiba, Esas Holding ve Brezilya merkezli Base Partners gibi şirketler bulunuyor.

ŞİRKETİ UCUZA SATMIYORUZ

Getir’in hızlı teslimat ve bu esnada toplanan verilerin analizi olmak üzere uluslararası yatırımcıların şu anda en çok ilgi gösterdiği üç alandan birinde faaliyet gösterdiğini ifade eden Salur, bu ilgiyi lehlerine kullanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Salur, “(Paylarımızı) ucuz satmamaya özen gösteriyoruz, yoksa çok daha erken unicorn seviyesine gelirdik. Bu sayede yönetim kontrolünü de elimizde tutabildik” dedi.

Ocak ayında 128 milyon dolar yatırım alan Getir ilk yurtdışı operasyonlarına iki ay önce Londra ile başladı.

Londra’da iki ay içinde İstanbul’da faaliyete başladıkları 8-9 ay içindeki büyümeyi sağladıklarını ifade eden Salur, daha önce Londra’dan sonra faaliyete geçeceklerini ifade ettiği Brezilya’da ise, salgına bağlı olarak bu yılın ikinci yarısında faaliyete başlamak istediklerini söyledi.

Toplantıda “şirketin teslimat ve müşteri sayısındaki büyümenin salgın hastalık dönemi nedeniyle daha da mı hızlandığı sorusuna” ise Salur, “Bu iş pandemide hızlansa da, biz sadece 2017 yılında beş kat büyüdük. Pandemi bir bitsin, bizim işimiz aynı hızda büyümeye devam eder” dedi.

Şirketin büyüdüğü hızda çalışan bulmakta zorlandığını, insan kaynakları departmanının 50 kişiden daha büyük olduğunu ifade eden Salur, “Şu anda çok sayıda nitelikli insana ihtiyacımız var, işe alım sürelerini ne kadar hızlandırırsak o kadar iyi” dedi.

Şirketin Türkiye’de 300’e yakın bayi üzerinden 10,000’e yakın çalışanı bulunuyor. Şirket genel merkezinde ise 1,600 kişiye istihdam sağlıyor.

Salur, değerlemenin 1 milyar doları geçmesi nedeniyle kıdem esasına göre bayiler kanalıyla sahada çalışanlara 25 milyon lira tutarında ödeme yapacaklarını da ifade etti.

Getir, gıda ve hızlı tüketim malzemelerini 10 dakikadan kısa sürede moto kuryelerle depolarından tüketicilere ulaştırılması başta olmak üzere hızlı teslimat alanında faaliyet gösteriyor. (Reuters)