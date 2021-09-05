Gezegeni kurtarmak için etki yatırımı zamanı

Pandemi ile tüketicinin çevre bilinci artarken, kâr odaklı büyümenin ötesine geçerek gezegene pozitif katkıda bulunan şirketlerin daha kolay yatırım aldığı yeni bir dönem başlıyor.

Özlem Ermiş BEYHAN

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Çevre sorunları şirketleri sosyal sorumluluk sahibi olmaya zorlarken, artık sadece kâr odaklı büyüme yetmiyor, toplumda yaratılan etki de şirket değerleri üzerinde belirleyici duruma geldi. S360 CEO'su Kerem Okumuş, etki yatırımcısını, sadece finansal kârlılığa değil yaratılan etkiye de odaklanan yatırımcılar olarak tanımladı. Okumuş, “Son 10 yılda etki odaklı girişimlere yatırım yapmak isteyen toplam yönetilen varlıklar birkaç milyar dolardan 715 milyar dolara yükseldi. Bu rakamın 2030'a kadar 5'e katlanması bekleniyor” dedi.

GİRİŞİMLER DESTEKLENİYOR

Küresel piyasalar için de oldukça yeni olan etki yatırımcılığı, Türkiye'de özellikle pandeminin ve iklim krizinin somut etkilerinin ortaya çıkması ile daha sık konuşulur oldu. Türkiye'de etki odaklı girişimleri desteklemek için Zorlu Holding ortaklığı ile impact adlı bir program başlatan imece'nin direktörü Mustafa Özer, bu alanda gelişmenin anahtarının etki ekosisteminin gelişmesi olduğunu belirtti. Özer, etki odaklı girişimlerin, toplumun ve gezegenin sorunlarına en etkili ve hızlı şekilde çözümler geliştiren, sistemsel dönüşümleri tetikleyici yapılar olduğunu söyledi. Bu şirketler yeni dönemde çok daha kolay fon bulmaya başladı. Özer'in verdiği bilgilere göre son birkaç yılda bu ekosistemin gelişimi ve Türkiye'de başarı yakalayan etki girişimcilerinin sayılarının artması yatırımcıları cesaretlendiriyor.

ETKİ FONLARI KURULUYOR

Özer, “2021'in ikinci yarısı itibarıyla, ekosistemden çeşitli aktörlerin etki fonları kurduklarını görüyoruz. Ülkemizde etki yatırımcılığı henüz başlangıç aşamasında olsa da, hem arz tarafında etki yatırımcılarının sayısının arttığını hem de talep tarafında etki üreten girişimlerin her geçen gün büyüdüğünü gözlemliyoruz” ifadesini kullandı.

Kamu ihalelerine etki odaklı satın alma kriteri getirilsin

Yeni unicornların etki odaklı girişimlerden gelmesini yüksek bir ihtimal olarak gören S360 CEO'su Kerem Okumuş, ekosistemin gelişimi için etki odaklı girişimlerin Türkiye'de yasal bir düzenleme ile tanımlanması ve özellikle finansmana erişimde kolaylık sağlanması gerektiğini söyledi. Burada bir vergi kolaylığının yatırımcıları teşvik edeceğini belirten Okumuş, Kamu İhale Kurumu tarafından “etki odaklı kamu satın alımı” çerçevesinin oluşturulmasının da önemli etkisi olacağını belirtti.