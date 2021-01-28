Global altın talebi 11 yılın en düşük seviyesine geriledi

Dünya Altın Konseyi’nin verilerine göre global altın talebi 2020 4’ncü çeyrekte yüzde 28 azalarak 2008 Global Finansal Krizi’nden bu yana görülen en düşük seviye olan 783,4 tona indi.

2020 yılının tamamında da altın talebi 2009 yılından bu yana ilk kez 4 bin ton seviyesinin altında indi. Altın talebi yüzde 14 düşüş ile 3759,6 ton seviyesinde gerçekleşti.

BİREYSEL YATIRIM AMAÇLI TALEP ARTTI

Mücevher amaçlı altın talebi 4’ncü çeyrekte yüzde 13 azalarak 519,9 ton olurken, 2020 yılının tamamında bu talep yüzde 34 düşüşle 1411,6 tona indi.

Dördüncü çeyrekte külçe ve sikke olarak altın talebi ise yüzde 10 arttı. Bireysel yatırım amaçlı altın talebi 2020’de yüzde 3 artışla 896,1 ton oldu.

Altın destekli borsa yatırım fonlarından dördüncü çeyrekte 130 ton çıkış yaşanırken, 2020 yılında buralardaki altın miktarı 877,1 ton arttı.

MERKEZ BANKALARININ ALIMI YAVAŞLADI

Merkez bankalarının altın alımı da 2020’de keskin şekilde yavaşladı.

Dördüncü çeyrekte net 44,8 ton altın alan merkez bankalarını 2020 yılının tamamında altın alımları yüzde 59 azalarak 272,9 ton oldu. Bu altın alımının yüzde 86’sı yılının ilk yarısında yapıldı.

2020 yılında altın arzı yüzde 4 düşüşle 4633 ton oldu. Bu 2013 yılından bu yana görülen en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye ve Orta Doğu’nun altın talebi 2020 yılında Dünya Altın Konseyi’nin veri serisinde bugüne kadar görülen en düşük seviyeye indi. 2020 yılında altın talebi yüzde 30 civarında düştü.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre dördüncü çeyrekte Türkiye, takı amaçlı altın talebinde bir önceki çeyreğe göre kayda değer artış görülmeyen birkaç piyasadan biri oldu.

Dördüncü çeyrekte takı amaçlı altın talebi bir önceki çeyreğe göre yüzde 3 artarak 6,8 ton oldu. Ancak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 düşüş gerçekleşti.

KÜLÇE VE SİKKE ALTIN TALEBİ ARTTI

Türkiye’nin altın rezervleri de dördüncü çeyrekte 2018 dördüncü çeyrekten bu yana ilk kez düşüş göstererek 22,3 ton azaldı. Ancak 2020 yılının tamamına bakıldığında Türkiye altın rezervlerini 148,7 ton artırarak rezervlerini en çok yükselten ülke olmaya devam etti. Resmi rezerv 561 tona ulaştı.

Türkiye’nin külçe ve sikke olarak altın talebi ise 2020’de güçlü artış gösterdi. Dördüncü çeyrekte yatırım amaçlı bu talep yüzde 42 artarak 28,4 ton oldu. 2020 yılında Türkiye’nin altın üretimi 8 ton, yüzde 21 artarak 45 ton seviyesine ulaştı.

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