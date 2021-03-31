Goldman Sachs, Türkiye tahminlerini değiştirdi

Türkiye ekonomisi hakkındaki tahminlerini revize eden ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs Türkiye’de enflasyonun nisan ayında yüzde 18 seviyesine yükseleceğini ve bu yılı yüzde 15 seviyesinde kapatacağını öngördü.

Daha önceki yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12.5 olan banka göreve gelmesinden bu yana TL’nin yüzde 13 değer kaybettiği düşünüldüğünde Merkez Bankası’nın yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yılın son çeyreğine kadar faizlerde indirime gidemeyeceğini söyledi.

BÜYÜME TAHMİNLERİ DÜŞTÜ

Goldman Sachs Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini de yüzde 5.5’ten yüzde 3.5’e, cari açığın gayrı safi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı için yüzde 3.5 olan tahminini ise yüzde 1.5’e düşürdü. Banka mart ayının başında büyüme tahminini yüzde 6’dan yüzde 5.5’e çekmişti.

Bankanın müşterilerine gönderdiği raporda, “Yetkililerin erkenden faiz indirerek ya da borçlanarak büyümeyi artırmaya çalışma ihtimali tahminlerimiz için risk oluşturuyor” denildi.

YENİ BAŞKAN FAİZ HAKKINDA NE DEDİ?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dün, TCMB 2020 yılına ait 89. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuştu. Kavcıoğlu, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kavcıoğlu, “Merkez Bankası'nın kanunla belirlenmiş görev ve yetkileri çerçevesinde enflasyonda kılıcı düşüşü sağlamaya, para politikası araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Orta vadeli enflasyonda yüzde 5 hedefine sıkı sıkıya bağlıyız. ” diye konuştu.

Kavcıoğlu, “Yeni dönemde kararlarımızı alırken kurumsal kapasitemizden en iyi şekilde yararlanarak enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız.” şeklinde görüş belirtti.

Kavcıoğlu, bir hafta vadeli repo faiz oranının para politikası açısından temel politika aracı olmaya devam edeceğini ifade etti.

JP MORGAN ‘EYLÜL’ DEMİŞTİ

Daha önce ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan tarafından hazırlanan raporda ise faiz indirimi için eylül ayı işaret edilmişti.

Bu açıklama Merkez Bankası’nın 200 baz puan faiz artırmasının ardından gelmişti. Raporda yatırımcıların TCMB'nin gerektiği zaman faiz adımı atacağı konusunda rahatlamaları gerektiğinin altı çizilmişti. Faiz artırımının kredibilite artışı ve kredi büyümesini sınırlama yoluyla hedefine hizmet edeceği öngörülmüştü.

Ancak gelinen noktada Naci Ağbal görevden alındı ve Şahap Kavcıoğlu Merkez Bankası Başkanı olarak atandı. (sozcu.com.tr-Reuters)