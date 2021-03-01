Goldman Sachs Türkiye’nin büyüme tahminini düşürdü

Goldman Sachs, 2020 gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verisinin beklentilerin altında açıklanmasını gerekçe göstererek, Türkiye için 2021 GSYH büyüme tahminini yüzde 6’dan yüzde 5.5’e düşürdü.

Türkiye ekonomisi corona virüsü salgınının etkilerinin en belirgin hissedildiği 2020 yılında düşük faiz ile finanse edilen kamu kaynaklı krediler öncülüğünde yüzde 1.8 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre gayrısafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 son çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü.

Murat Unur müşterilere yönelik notunda, bugünkü beklentilerin altında açıklanan verinin, 2021 için büyüme tahmininin düşürülmesine neden olduğunu ifade etti.

Unur, “Yine de, hane halkı tüketimindeki yavaşlamanın beklediğimizden bir çeyrek erken başladığını ve bu nedenle 2021’in birinci çeyreğinde beklediğimiz normalleşmenin artık çok geniş çaplı olduğunu gösteriyor” dedi. (REUTERS)



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