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Goldman Sachs’ın Euro 2020 tahmini tutmadı

ABD'li dev banka Goldman Sachs'ın Euro 2020 için 'İngiltere kazanır' tahmini tutmadı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:58, 12/07/2021
HaberlerEkonomi
Goldman Sachs’ın Euro 2020 tahmini tutmadı

ABD'nin dev bankalarından Goldman Sachs'ın Avrupa Futbol Şampiyonası tahmini tutmadı. Banka, bir hafta önce yayımladığı tahminde, İngiltere'nin 55 yıllık hasrete son vererek kupaya uzanacağı tahmininde bulunmuştu.

Christian Schnittker imzalı banka notunda 1996'da İngiltere'de düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda söylenen Three Lions şarkısının sözlerine gönderme yapılarak “Futbol (muhtemelen) evine dönüyor” denilmişti.

1980'den bu yana oynanan 6 bin maç hakkındaki veri kullanılarak oluşturulan olasılık modelinde, takımların mevcut güçleri, son dönem performansları, ev sahibi avantajına sahip olmak ile turnuva takımı olmanın avantajları gibi faktörler hesaba katılmıştı.

Euro 2020’de finale kadar yükselen İngiltere, dün İtalya’ya kaybetmiş ve kupa hasretine son verme şansını kullanamamıştı.

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Yayınlanma Tarihi:12:51,