Gram altın 6 ay sonra yeniden 500 TL’yi gördü

Bayram tatili nedeniyle piyasalar kapalıyken, dolar/TL dün ve bugün 8,50 seviyelerini gördü. Gram altın da hem kurdaki yükseliş hem de ons altının uluslararası fiyatlarındaki yükselişle dün ve bugün 500 TL’yi gördü.

Dolar/TL’de bugün 8,43’e gerileme görülürken, TL cinsi altın fiyatlarında da kısmi geri çekilme yaşandı.

Çeyrek altında 828 TL seviyesi görülürken, Cumhuriyet altını da 3 bin 300 TL seviyeleri gördü. .

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 artışla 499,5 liradan tamamladı.

ABD’de önceki gün açıklanan enflasyonun, baz etkisinin de katkısıyla yıllık yüzde 4,2 ile 13 yılın zirvesine çıkması ve beklentileri aşması üzerine gelişen ülke para birimlerinde değer kaybı görülürken, en fazla değer kaybeden para birimi TL oldu.

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