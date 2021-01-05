Gram ve çeyrek altın ne kadar? 5 Ocak altın fiyatlarında son durum ne?

Dünya genelinde son dönemin gözde yatırım aracı haline gelen altın düşüş döneminde vatandaşların ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 463 lira

Çeyrek altın: 766 lira

Yarım altın: 1.529 lira

Cumhuriyet altını: 3.050 lira

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YILIN YATIRIM ARACI ALTIN

Salgının etkisiyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcılar dünyada ve Türkiye’de altını tercih etti. Ons altın bu yıl yatırımcısına yüzde 65 kazandırdı. Döviz kurlarında yaşanan büyük oynaklığın etkisi ile yıla 290.76 liradan başlayan gram altın yolculuğunu 453.51 liradan tamamladı. Altın yatırımcısının yıllık getirisi ise yaklaşık yüzde 55.9’u buldu.