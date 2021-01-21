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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’in yaptığı açıklamalar sonrası altının ons fiyatında yükseliş yaşanırken, iç piyasada da altın fiyatlarında değişimler devam ediyor.

Güncellenme: 08:42, 21/01/2021
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün yaklaşık beş lira yükselişle 446 lira olarak günü kapatan gram altın, bu sabah saatlerinde 447 lira olarak fiyatlandı.

Merkez Bankası'nın bugün yapacağı toplantı sonrası, faiz kararını açıklamasıyla birlikte döviz ve altın fiyatlarında hareketlilik olması bekleniyor. Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu'nun yapacağı toplantın sonrası açıklamanın yaklaşık 14.00'de yapılması bekleniyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatlarının alış ve satış fiyatları şu şekilde;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 726.00

Satış: 737.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.453.00 Lira

Satış: 1.475.00 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.872.70

Satış: 2.902,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.898.70 Lira

Satış: 2.940.90 Lira

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