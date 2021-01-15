Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum…

Türkiye'de altın fiyatlarındaki bu dalgalanmaya sebep olarak Türk Lirasının dolar karşısında değer kazanması ve dünyanın birçok ülkesinde başlayan corona virüsü aşılama çalışmaları sonrası yatırımcıların güvenli liman olan altından çıkıp daha riskli yatırım araçlarına yönelmesi gösterilebilir.

Ayrıca ABD hazine tahvil ve Türkiye'de bankaların verdiği faiz getirisi de altın fiyatlarının düşüşündeki bir diğer temel etken olarak öne çıkıyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 715.00

Satış: 725.00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.430.70 Lira

Satış: 1.451.90 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.813.70

Satış: 2.845,10

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.850.70 Lira

Satış: 2.891.90 Lira

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