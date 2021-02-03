Gramaj hilesi, aldatıcı ticari uygulama oldu

Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde ebatlarda değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları “aldatıcı ticari uygulamalar” kapsamında alındı.

Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ve ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapan yönetmeliğine göre, tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları “aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dahil edildi.

Bir süreden beri bazı gıda ürünlerinde ürün fiyatının aynı kalmasına karşın gramaj eksiltilmesi yoluyla “gizli zam” yapıldığı yönünde gazetelerde haberler yer alıyordu. Değişiklik, 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe girecek.