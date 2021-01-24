CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, marketlerdeki ürünlerin eski ve yeni gramajlarını belirleyerek “gramaj oyununu” ortaya çıkardı. Marketlerde yaptıkları inceleme sonucun birçok ürünün gramajlarının düşürülerek fiyatlarının sabit tutulduğunu ve bu şekilde gizli zam yapıldığını açıklayan Kaya, “Türkiye'de artık iki türlü zam yapılıyor. Biri fiyatları artırarak, diğeri de gramajları azaltarak. Aslında ikisi de zam ama birisi gizli yapılıyor ve vatandaşın kesesine, evine, mutfağına yansıyor” dedi.

TEK TEK İNCELEDİ

Fiyatı sabit tutulan birçok üründe gramajın eksiltildiğini saptayan Kaya, “Bir markete girdik ve ürünlerin eski gramajları ile yeni gramajlarını belirledik. 69 gramlık bir bisküvi 61 grama düşürülmüş, fiyatı sabit kalmış. Oysa bisküvi 8 gram azalmış. Puding 75 gramdı, 70 grama düşürülmüş, fiyatı değişmemiş ancak bu yolla zam gizlenmiş. 45 gramlık kek 40 gram olmuş, fiyatı sabit kalmış. Markete gidip aynı keki aynı fiyata aldığımızı zannediyoruz ama aslında kekten 5 gram eksilmiş” dedi.

DENETLENMELİ

Birçok ürünün fiyatı aynı kalsa da bazı zamların gramaj düşürülerek yansıtıldığını vurgulayan Kaya, “Oysa vatandaşın geliri artmıyor. Her şeye zam yapıldığı yetmiyormuş gibi bir de gizli gramaj zammı yapılıyor ama vatandaşın haberi olmuyor. Yapılan zamlara da fiyat güncellemesi deniyor. Gizli zam yapılan ürünlerin tek tek denetlenmesi ve bundan vatandaşın haberdar edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

EKMEĞE DE ASLINDA %22 GİZLİ ZAM YAPILDI

Ahmet Kaya, benzer şekilde geçtiğimiz günlerde ekmeğe de gizli zam yapıldığına dikkat çekerek, şunları söyledi: “280 gramlık ekmek 230 grama düşürülerek fiyatı 2 lirada sabit tutuldu. Aslında bu yüzde 22 zam demektir. Unun çuvalına son 1 yılda 80 lira zam geldi. İşçilik maliyetleri, elektrik, su, doğalgaz arttı. Ekmeğin fiyatı aynı kalsa da bu zamlar gramaj düşürülerek yansıtılıyor.”