GTO Başkanı: Kademeli geçiş iş dünyasının işini daha da güçleştirir

SÖZCÜ’nün sorularını yanıtlayan Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, “Normalleşmeye kademeli olarak geçmek zorunda olmamız ticari varlıklarını devam ettirmekte zorlanan üyelerimiz için tünelin sonundaki ışığı daha da uzaklaştırıyor. Bu durumda daha önce de dile getirdiğimiz aşağıdaki taleplerimizi yinelemekten başka çaremiz yok” dedi.

“ÜYELERİMİZİN SIKINTISI ‘KADEMELİ NORMALLEŞME’ İLE DAHA DA ARTACAK”

Geçtiğimiz aylarda da hükümetten iş dünyasına yönelik birtakım önlemler alınması yolunda istemde bulunduklarını ve bu isteklerinin önemli bir bölümünün hayata geçirildiğini belirten GTO Başkanı Yıldırım şöyle konuştu; “Gaziantep dünyanın 182 ülkesine ortalama 8 milyar dolarlık ihracat yapan, Türkiye’nin en fazla ihracat yapan 5. ili. Ancak, pandemi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren üyelerimizin bu sıkıntısı, kademeli normalleşme ile daha da artacak. Bu aşamada hükümetten, acil olarak vergilendirmede bir yapılandırma bekliyoruz”

İŞ DÜNYASININ TALEPLERİNİ SIRALADI

Başkan Yıldırım, iş dünyası adına diğer bazı isteklerini ise şöyle sıraladı: “Acil olarak iş dünyasına nakdi destek sağlanmalı. Krediler ertelenmeli ve çarkların dönebilmesi için yeni faizsiz kredi verilmeli. Bu aşamada, vergi ve SSK borçlarının silinmesinin yanı sıra, piyasadaki nakit döngüsünün sağlıklaştırılmasını desteklemek için, kamuya mal ve hizmet sağlayan firmaların ödemelerinin acilen yapılmasını bekliyoruz”