Gümüş ithalatında rekor: Bir yılda yüzde 75 arttı!

Ekonomide dengeleri alt üst eden 2020 yılında yatırımcılar güvenli limanlara yönelince değerli metallerin fiyatları yükseldi.

Bu yükselişte, son dönemde fiyatları düşen altın başı çekse de, gümüş de 2020 yılında fiyatı en çok artan değerli metallerden biri oldu.

İTHALATI SON 1 YILDA YÜZDE 75 ARTTI

Gümüş fiyatlarının artmasına paralel olarak, vatandaşların gümüşe olan talebinin de artması ile Türkiye’nin gümüş ithalatı rekor seviyeye ulaştı. 2020 yılında yapılan gümüş ithalatı, 2019 yılına göre yüzde 75 artarak 283.624 kilogramdan 496.215 kilograma yükseldi. Ay bazında bakıldığında ise en çok gümüş ithalatının yapıldığı ay 2020 yılının Ağustos ayı oldu. Bu dönemde toplam 102.660 kilogram gümüş ithal edildi.

SON 22 YILIN REKORU KIRILDI

2020 yılında yapılan 496.215 kilogramlık gümüş ithalatı Borsa İstanbul’da verilerin görülebildiği 1999 yılından bu yana ulaşılan en büyük rakam oldu. Sırasıyla toplamda 283.624, 268.008 ve 260.912 kilogramlık gümüş ithalatlarıyla 2019, 2016 ve 2015 yılları da söz konusu dönemde öne çıkan yıllar oldu.

YILDIRIMTÜRK: YATIRIMCILAR GÜMÜŞE YÖNLENDİRİLDİ

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk konu hakkında sozcu.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

Corona virüsü ile birlikte başlayan parasal gevşemeye bağlı olarak dünyada çok yüksek likidite olduğunu söyleyen Yıldırımtürk, “Bu sebeple yatırımcıların güvenli limanlara yönelimi arttı. Gümüş, altına oranla daha düşük fiyatlı olduğu için daha fazla alınabiliyor. Şu anda gümüşün ons fiyatı 25 dolar seviyelerinde. Altının ons fiyatı ise 1.861 dolar. 1 kilogram altın yerine 73 kilogram gümüş alınabilir. Bana göre yatırımcılar biraz gümüşe yönlendirildi. Talep arttı ve gümüşün ons fiyatı 15 dolardan 27-28 dolarlara kadar çıktı.” dedi.

YEŞİL ENERJİ SENARYOSU

İç piyasada da yatırımcıların satış yapan firmalar tarafından gümüşe yönlendirildiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Bunun sebebi ise Biden’ın seçimi kazandıktan sonra yeşil enerjiye yatırım yapacağı beklentisi. Bu senaryoda gümüş daha çok kullanılacak ve fiyatlar artacak ancak bu 3 yıllık bir senaryo.” ifadelerini kullandı.

“ONS BAZINDA ALIM-SATIM YAPILMALI”

İç piyasada gümüşün işlem görmesi için sağlıklı bir piyasa olmadığını belirten Yıldırımtürk, “İthalatın artmasının gerekçesi özetle vatandaşın altın yükseldikçe gümüş de yükselecek beklentisini satın alması. Eğer fiziki olarak gümüş alınacaksa vatandaşlar rafinerinin ürettiği gümüşü satın almalılar. İç piyasada sağlıklı bir gümüş piyasası olmadığı için alım-satım farkı çok. Bu nedenle vatandaşlar gümüş alacaksa yatırım bankalarının yatırım bankalarının ekranlarından ons bazında alım-satım yapmalı.” açıklamasında bulundu.

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