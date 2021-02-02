Gümüşte Reddit’in balonu çabuk söndü

Reddit isimli internet sitesinin WallStreetBets sayfasında toplanan küçük yatırımcıların, gümüş piyasasında dün gerçekleştirdiği alımlar fiyatların son 8 yılın zirvesine çıkmasına neden olmuştu.

Bugün alım çılgınlığının durmasıyla gümüşün fiyatı yüzde 9 düşüş gösterek 27 doların altına indi.

Reddit’te toplanan küçük yatırımcılar bilgisayar oyunları ve elektronik eşya satan GameStop’un hisselerini ucuzdan almaya başlamış ve şirket hisselerinin iki haftada yüzde 1,700 yükselmesini sağlamışlardı.

Küçük yatırımcılar birlikte hareket ederek GameStop ve diğer küçük hisselerin değer kaybedeceğine oynayan fon yöneticilerini kendilerince protesto etmişlerdi. Söz konusu hisselerdeki yükseliş bazı fon yöneticilerinin milyarlarca dolar kaybetmesine neden oldu.

Bazı hedge fonlar o kadar para kaybetti ki, nakite geçmek için ellerinde tuttukları başka hisseleri satarak ABD borsalarında dalgalanmaya yol açtı.

WallStreetBets sayfasına üye yaklaşık 7.9 milyon kişi arasında yer alan RizzutosNOTAWORD rumuzlu bir kullanıcı, “Gümüş alarak paranızı doğrudan $GME’DE (hisselerinde) KARŞIMIZA ALDIĞIMIZ HEDGE FONLARIN CEBİNE KOYMUŞ OLUYORSUNUZ. Bunu yaparak haklı ve muzaffer savaşımızda saf dışı kalıyorsunuz” dedi.

Yatırımcıların gümüş almasının önüne geçmeye çalışan mesajlar haftasonu boyunca hedge fonların gümüşün gerileyeceği şeklinde pozisyon aldığı ve metalin değerinin altında işlem gördüğü ile ilgili içeriklerin ardından çoğaldı.

Ancak uzmanlar gümüş piyasasının tek bir hisse senedine kıyasla çok daha büyük olduğunu ve fiyatların ufak hacimli hisselerdeki kadar oynamayacağına dikkat çekiyorlar.

Dynamic Beta Investments’tan Andrew Beer, “Hedge fonların bazı hisselerde olduğu gibi gümüşte de açıkta olduklarını düşünüyorlarsa bu çocuklar doğru adım atmıyorlar. Gümüş fiyatları yüzde 5 yükseldiğinde açık pozisyonunu kapatmak için alıma geçip fiyatları yüzde 50 yukarı sürecek çok sayıda kişi olduğunu sanmam” dedi.