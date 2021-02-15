Güral: Dövizde stratejik hata yapan firmalar battı

Hizmet ve turizm sektörü dışında özellikle sanayi tarafında bir toparlanma yaşandığını ifade eden Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı ve NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, finansman modeli tercihinin bu dönemde daha çok ön plana çıktığını söyledi. Döviz geliri olmayıp döviz borçlanan çok sayıda firmanın iflas ettiğini belirten Güral, bunun çok büyük stratejik hata olduğunu kaydetti.

FAİZ REKABETE ENGEL

Bu dönemde inşaatta bir toparlanma olduğunu anlatan Güral, yavaşlayan projeler ve yenilemelerin en çok bu dönemde yapıldığını kaydetti. Yüksek faizin üretim açısından yüksek maliyet yarattığını hatırlatan Güral, “Yurt içi ve yurt dışı rekabetinizi kaybedersiniz. Biz de yüksek faizi istemiyoruz” dedi.

29 EKİM FABRİKASI

Pandemi sürecinde yüzde 100 kapasiteyle çalıştıklarına dikkat çeken Güral, yine de talebe yetişemediklerini aktardı.

Güral, “Bunun yetmediğini görünce yeni bir fabrika yatırımı için hemen kolları sıvayarak yatırım kararı aldık. 8 milyon metrekare ile üretim sağlayacak bu büyük projenin ilk fazını 2021 yılının Ekim ayında işletmeye açarak Türk ekonomisinin hizmetine sunmayı planlıyoruz. 15 Temmuz Fabrikamızın yanında yer alacak bu fabrikamızın adı da 29 Ekim Seramik Fabrikası olacak” diye konuştu.