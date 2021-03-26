Güven endeksi inşaatta azaldı, hizmet ve perakendede arttı

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Şubat ayında 100,4 iken, Mart ayında yüzde 5,1 oranında artarak 105,5 değerini aldı.

Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 1,2 artarak 103,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,9 artarak 101,8 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 10,1 artarak 111,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Mart ayında yüzde 0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı.

Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 4,0 azalarak 117,3 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 1,6 artarak 94,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,8 artarak 116,2 oldu.

İNŞAATTA DÜŞÜŞ

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 83,1 iken, Mart ayında yüzde 4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 0,8 azalarak 76,3 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 6,8 azalarak 83,2 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Mart ayında girişimlerin yüzde 51,5’i faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 48,5’i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.

İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; “finansman sorunları” Şubat ayında yüzde 26,3 iken Mart ayında yüzde 24,5, “talep yetersizliği” Şubat ayında %25,7 iken Mart ayında yüzde 23,2 ve “diğer faktörler” Şubat ayında yüzde 27,2 iken Mart ayında yüzde 24,3 oldu.