Haftada bir banka kartı yiyoruz

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) ve Avustralya Newcastle Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, başta denizler olmak üzere doğaya atılan plastikler boyutları beş milimetreye kadar ufalarak besin zincirimize karışıp midemize giriyor. Araştırma sonuçları her hafta 5 gram, yani bir banka kartı kadar plastiğin vücudumuza besin yoluyla girdiğini ortaya koydu. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Vekili, Gıda ve Sağlık Komisyonu Başkanı Sinan Vargı, Türkiye'de de tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını istedi. Vargı, mikro plastiklerin başta hormonal düzensizlikler olmak üzere, kansere kadar giden birçok hastalığa zemin hazırladığını söyledi.

TÜKETİCİLER EĞİTİLMELİ

Vargı, çöpü kaynağında ayrıştırma ve geri dönüşüme kazandırma konularında tüketicilere yaygın eğitim verilmesi gerektiğini bildirdi. Vargı, “Türkiye'ye her gün 213 kamyon dolusu plastik giriyor. Bu plastikler İngiltere, İtalya, Belçika'nın atıkları” dedi.