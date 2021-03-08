Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla görevinden ayrıldı.
26 Şubat Cuma günü izne ayrıldı Atilla’nın istifa edeceğini geçtiğimiz cuma günü SÖZCÜ duyurmuştu. 26 Mart'taki Borsa İstanbul Genel Kurulu'nda görevi bırakması beklenen Hakan Atilla, bugün istifa dilekçisini Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nu sundu ve istifası kabul edildi.
Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran yaptırımlarını delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve Mayıs 2018'de mahkeme 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla, Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.
ABD'de tahliye olduktan sonra Türkiye'ye dönen Atilla, Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.