Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, kendi isteğiyle genel müdürlük görevinden istifa etti. Hakan'ın istifası kabul edildi.

Güncellenme: 11:54, 08/03/2021
HaberlerEkonomi
Hakan Atilla istifa etti

Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla görevinden ayrıldı.

26 Şubat Cuma günü izne ayrıldı Atilla’nın istifa edeceğini geçtiğimiz cuma günü SÖZCÜ duyurmuştu. 26 Mart'taki Borsa İstanbul Genel Kurulu'nda görevi bırakması beklenen Hakan Atilla, bugün istifa dilekçisini Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nu sundu ve istifası kabul edildi.

Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, ABD'de İran yaptırımlarını delinmesiyle ilgili davada yargılanmış ve Mayıs 2018'de mahkeme 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla, Temmuz 2019'da tahliye edilmişti.

ABD'de tahliye olduktan sonra Türkiye'ye dönen Atilla, Ekim 2019'da Borsa İstanbul Genel Müdürü olarak atanmıştı.

İlginizi ÇekebilirHakan Atilla Borsa İstanbul'dan ayrılıyorHakan Atilla Borsa İstanbul'dan ayrılıyor
ABD Cuma Ekonomi Halkbank İran istanbul istifa mahkeme Sözcü Türkiye
Yayınlanma Tarihi:11:49,