Halka arzla gelen yatırımı dijitalleşmeye yatıracak

Yaklaşık 20 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren ve geçen günlerde NASDAQ Borsası'nda halka açılarak küresel teknoloji devlerinin arasına giren Hepsiburada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile işbirliğine giderek yerel işletmeleri desteklemek için yeni bir adım attı.

YERLİ ÜRETİCİYE DESTEK

Halka arz sonrası gelecek yatırımın direkt gelen en büyük yatırımlardan biri olduğunu kaydeden Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, buradan gelecek yatırımlarla hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin perakendesinin dijitalleşmesine öncülük etmeye devam edeceklerini aktardı. “Yerli üreticilerimizi destekleyerek, onların ve yöresel ürünlerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz” diyen Boyner, HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı ile yerel üreticilere katkı sunacaklarını anlattı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise proje ile 200 milyar dolarlık coğrafi işaretli ürün pazarında rekabet edileceğini aktardı.

EN AZ 1 ÜRETİCİ DAHİL EDİLECEK

Proje kapsamında hedef ilk etapta Türkiye'nin 81 ili ve 971 ilçesinin tamamında en az 1 yerel üreticiyi programa dahil etmek olarak açıklanırken, programa katılacak yerel üreticilere lansmana özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulanacak. e-ticarete aşina olmayan satıcılar için özel eğitim programları uygulanacak, çağrı merkezi desteği ile kayıt aşaması ve katalog ürün listeleme süreçleri kolaylaşacak.