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Halkbank’ın ‘dava düşsün’ talebinde karar çıkmadı

ABD'de görülen Halkbank davasında kritik bir gün geride kaldı. Banka dün temyiz mahkemesine İran yaptırımlarını ihlal davasının sonlanması talebinde bulundu. Tarafların beyanlarını dinleyen mahkeme karar açıklamadı.

Güncellenme: 09:00, 13/04/2021
HaberlerEkonomi
Halkbank’ın ‘dava düşsün’ talebinde karar çıkmadı

Halkbank’ın avukatı, dün ABD temyiz mahkemesinde bankanın ABD yasaları karşısında dokunulmazlığı olduğunu belirterek ABD’nin İran yaptırımlarını ihlal ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

Bankanın avukatlarından Simon Latcovich, Manhattan temyiz mahkemesine bulunduğu beyanda ABD hükümetinin banka üzerinde cezai yargılama yapmaya yetkisi olmadığını ve Türkiye ile kamu bankası olan Halkbank’ın dokunulmazlık açısından “eş anlamlı” olduklarını ifade etti.

Tarafların beyanlarını dinleyen temyiz mahkemesi ne zaman karar alacağını açıklamadı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Halkbank üzerine atılı İran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek için banka işlemlerinde usulsüzlük yapmak, kara para aklama ve komplo kurma suçlamalarını reddetmişti.

ABD’li savcılar bankayı petrol gelirini altına ve ardından İran’ın çıkarlarına fayda sağlamak için nakde çevirmekle ve bu gelirleri aklamak için sahte gıda sevkiyatları belgelemekle suçlamışlardı.

Ayrıca savcılar Halkbank’ın İran’ın 20 milyar dolar para transferi yapmasına yardım ettiğini ve bu paranın en azından 1 milyar dolarının ABD finans sistemi kanallarından geçirilerek aklandığını iddia etmişlerdi. (Reuters)

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Yayınlanma Tarihi:08:36,