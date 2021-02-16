Halkbank’ın net kârı son çeyrekte yüzde 36 düştü

Halkbank, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2020 yılı dördüncü çeyrekte bankanın konsolide olmayan net dönem kârı, 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 36 düşüşle 797 milyon TL'den 510 milyon TL'ye geriledi.

2019 yılı genelinde 1 milyar 720 milyon TL net kâr elde eden banka, 2020 yılı toplamında bu rakamı yüzde 51 artışla 2 milyar 600 milyon TL'ye yükseltti.

KONSOLİDE NET KÂR 3,7 MİLYAR TL

Bankanın diğer iştiraklerinin dahil edildiği konsolide net dönem kârı ise yüzde 61 artışla 2 milyar 293 milyon TL'den 3 milyar 692 milyon TL'ye yükseldi.

Bankanın aktif büyüklüğü, 2019 yılına göre 2020'de yüzde 48,8 artışla 680 milyar TL oldu.

Nakdi krediler ise yüzde 45,5'lik yükselişle 449,7 milyar TL'ye ulaştı.

Banka, bu süreçte toplam mevduatını yüzde 53,6 artırarak 297,7 milyar TL'den 457,3 milyar TL'ye taşıdı.

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