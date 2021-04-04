Halkı gıdada yeni zam korkusu sardı

Gıda enflasyonu mutfaklarda yangını ateşlerken, fiyatlardaki artışın TL'deki son değer kaybının da etkisi ile önümüzdeki dönemde hızlanarak sürmesinden endişe ediliyor. Bloomberg'e göre Türkiye; Brezilya, Hindistan, Nijerya ve Rusya ile birlikte gıda fiyatlarında önümüzdeki dönem en çok artış yaşanmasından endişe edilen 5 ülkeden biri. Türkiye halen yıllık yüzde 18.40'ı bulan gıda enflasyonu ile G20 ülkeleri arasında Arjantin'den sonra ikinci en yüksek gıda fiyat artışı yaşanan ülke durumunda.

KITLIK UYARISI

Durumun Türkiye tarım sektöründeki sorunları da aşan bir boyutu var. Global gıda fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Pandeminin yarattığı tedarik zinciri sorunları, Çin'in artan talebi ve aşırı hava olayları- kuraklık kaynaklı bu artış nedeniyle Türkiye de dahil bu 5 ülkede son bir yılda yağ, pirinç, un gibi temel ürünlerde yüzde 80'leri aşan aşırı fiyat artışları yaşandı. Vatandaşların harcamaları içinde gıdanın payı zamlarla artarken, çare bardakla yağ satışı, paket miktarlarının azaltılması gibi yöntemlerde aranmaya başladı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kapıkıran, 2021 için kıtlık uyarısı yapıldığını belirterek, tüm dünyada devam eden buğday, ayçiçek yağı ve hububattaki fiyat artışlarının Türkiye'nin kendi özel sorunları ile de birleştiğinde önümüzdeki dönemde gıda fiyatları üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını söyledi. Kapıkıran, “Yerel üretimi ve üreticiyi korumak yerine, dışa bağımlı tarım politikaları sorunu derinleştiriyor” dedi.

GIDA EMTİALARINDA SÜPER DÖNGÜ UYARISI

Dünyada emtiada bir süper döngüye doğru gidildiğine dair uyarılar giderek ciddiyet kazanıyor. Enflasyon, pandemi nedeniyle büyük sıkıntı çeken insanların hayatını daha da zorlaştırıyor, kurlardaki değer kaybı durumu daha da güçleştiriyor. Bu sarmal, yoksulluğu hızla artırıyor. ABD Merkezli yatırım bankası JPMorgan tarafından hazırlanan bir raporda, emtiada yıllarca devam edecek yeni bir süper döngünün henüz yeni başlamış olabileceği yorumu yapıldı. Bu paralelde TL'de son dönemde yaşanan değer kaybının gıda fiyatlarındaki artışı daha da tetikleyebileceği belirtiliyor.