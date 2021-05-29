Hammadde sorunu imalatta krize dönüşüyor

Sanayicinin kullandığı hammaddelerin hem pahalı olması hem de piyasada bulunamaması nedeniyle şalterler inmeye başladı. Sac ve kereste ürünleri başta olmak üzere hammaddelerin yüksek fiyatları nedeniyle ihraç edilmesi, mobilya ve bazı makine sektörlerinde imalatı durma noktasına getirdi. Hububatta da önümüzdeki 1 ayda fiyatların katlanacağı ve bu nedenle gıda sektöründe de benzer bir krizin başlayacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl 580 dolar olan sac fiyatının bu yıl mayıs ayında 1.000 dolara çıktığını söyleyen Uluslararası Piyasalar Uzmanı ve Gers Danışmanlık Yöneticisi Selçuk Şağban, hammadde ihracatı nedeniyle sanayicinin üretimi durdurmak zorunda kaldığını belirtti. Geçen yıl mobilya sektöründe ihracat rakamının 3 milyar dolar, kereste ve MDF'de ise 800 milyon dolar olduğunu anlatan Şağban, son 12 aylık dönemde ise bu rakamların 3.1 milyar dolar ve 1.4 milyar dolara çıktığını ifade etti.

FİYAT ARTIŞLARI SÜRECEK

Bu rakamların dahi gelinen durumu gözler önüne serdiğini kaydeden Şağban, hammadde ihracatının patlamasının ihracat birim değer fiyatlarını artırdığını ancak bunun sanayiciye faturasının daha ağır olduğunu dile getirdi. Şağban, önümüzdeki dönemde uluslararası piyasalarda emtia fiyatlarındaki artışın süreceğine dikkat çekti.

Asıl tsunami gıdada geliyor

Uluslararası piyasalarda tarım ürünlerinin fiyatlarının katlandığını belirten Selçuk Şağban, bu durumun gıda sanayisine yansımasının da ağır olacağını ifade etti. Buğday, mısır, soya, arpa ve pamuk fiyatlarında son 1 yıllık artışların ciddi seviyeye ulaştığını kaydeden Şağban, “Mesela tüm hayvancıların girdisi soya. Bitkisel protein kaynağı. Son 1 yılda fiyatı 2 kat arttı. Tavuk ve yumurta üreticilerini özellikle çok ağır etkileyecek. Ayrıca yurtiçinde stokçuluğun başlaması fiyatları tırmandırıyor” dedi.