Harf tükenince reform geldi

Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta açıkladığı ekonomik reform paketinde kamu ihalelerinde yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu.

Kamu alım ihalelerinde ‘istisnaların’ önemli ölçüde azaltılacağını kaydeden Erdoğan, devam edecek istisna kurallarının işi disiplin altına alınacağı kaydetti.

İTİRAF ETMİŞ OLDU



Kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinliklerini ihaleden önce objektif bir şekilde tespit ederek kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade eden Erdoğan yıllardır aslında sürecin bu şekilde ilerlemedeğini de itiraf etmiş oldu.

Özellikle son 5 yılda davet usülü adrese teslim ya da şartnamelerden muaf tutularak milyarlarca liralık kamu ihalesi düzenleyen AKP iktidarı, yapım, mal ve hizmet alımı için hep aynı firmaları tercih etti.

SADECE 2020’DE 37.7 MİLYARLIK İHALE DAĞITILDI

Kamu İhale Kurumu, 2020 Yılı Kamu Alımları İzleme Raporu uygulamadaki sıkıntıları açıkça ortaya koydu. Rapora göre sadece geçtiğimiz yıl 37.7 milyar lira büyüklüğünde 16 bin 670 ihale pazarlık usulüyle belirlenen firmalara dağıtıldı.

2020’DE 143 MİLYAR 443 MİLYON 401 LİRALIK KAMU ALIMI YAPILDI

4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan bu ihalelerin 104.8 milyar liralık bölümü kanunun öngördüğü rekabete açık, vatandaşın her kuruşunun en hassas şekilde korunduğu açık usulde gerçekleşti.

Yüzde 0.56'lık, 803 bin liralık çok küçük bir kısmı “Belli İstekliler Arasında İhale Usulü”yle yapıldı.

Asıl dikkat edilmesi gereken ise AKP döneminde her geçen yıl çok daha sık tercih edilen Pazarlık Usulüyle yapılan ihalelerdi. Vatandaşın parasının çarçur edildiği, ihalelerin kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen iktidara yakın şirketlere dağıtıldığı iddiaları sıkça gündeme gelen Pazarlık Usülü'nde geçtiğimiz yıl tam 16 bin 670 ihale yapıldı. Bu usulle yapılan ihalelerin toplam bedeli ise 37.7 milyar lira oldu.

Özellikle milyar dolarlık dev ihalelerin yandaş şirketlere dağıtılmasında kullanılan 21b Pazarlık usulünde 6 bin 835 ihale yapıldı ve 34.1 milyar liralık proje dağıtıldı.

YÜZDE 26’SI PAZARLIK USÜLÜ

2020 yılında Kamu İhale Kurumuna sonuç bilgisi gönderilen 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerin adet olarak yüzde 71,07'si açık ihale usulü ile, yüzde 28,76'sı pazarlık usulü ile, yüzde 0,17'si ise belli istekliler arasında ihale usulü ile gerçekleştirildi.

Tutar bazında inceleme yapıldığında, gerçekleştirilen ihalelerin yüzde 73,09'unda açık ihale usulü, yüzde 26,35'inde pazarlık usulü ve yüzde 0,56'sında ise belli istekliler arasında ihale usulü uygulandı.

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