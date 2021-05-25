Havada katmerli zarar

İktidarın “tutturulamayacak garanti”ler verilen projelerdeki rakamlara yaklaşabilmek için, devlet bütçesinde katmerli zarar yarattığı iddia ediliyor.

İBB Meclis üyesi ve Ulaşım Platformu Danışma Kurulu üyesi Dr. Suat Sarı, “Astronomik uçuş garantisi verilen Zafer Havalimanı ile sadece Ulaştırma Bakanlığı değil, devletin bir diğer kamu iktisadi teşebbüsü THY de zoraki seferler düzenleyerek zarar ettiriliyor” dedi.

Sarı'nın paylaştığı DHMİ rakamlarına göre THY 2020 yılında Zafer Havalimanı'na iç hatlarda 132 koltuklu en küçük uçakları ile ortalama 26 yolcu doluluğu ile uçtu. THY'nin 2020'de pandemiye rağmen yüzde 76.1 yurtiçi dolulukla uçtuğu düşünüldüğünde kuruma Zafer'e uçmanın verdiği zarar ortaya çıkıyor.

ÖZELLER UÇMAZ

“Hiçbir özel sektör havayolunun bu yolcu kapasitesindeki bir alana uçmayacağı havacılık camiasında bilinen bir gerçektir” diyen Sarı, THY'nin Zafer Havalimanı nedeniyle 2019'da yaklaşık 5 milyon TL, 2020'de ise yaklaşık 8.3 milyon TL zarar ettiğini hesapladı. Dr. Sarı, “Yani havalimanı için yıllık neredeyse 3 ilin nüfusu kadar yıllık yolcu garantisi verildi. Zafer'e uçan A319/100 tipi THY uçağının 1 saatlik uçuş maliyeti minimum 4 bin dolar olarak hesaplanıyor. Gider gelir hesabı yapıldığında 2012-2020 zararı 43.3 milyon TL olarak ortaya çıkıyor. 2021 yılında yaklaşık 10 milyon TL daha zarar olacağı hesaplanıyor. Böylece Zafer Havalimanı'nın sadece THY'ye zararı 53 milyon TL'ye ulaşacak” dedi.

Şirket her yerden kazanıyor devlet her koldan zararda

Havalimanının hizmet verdiği Kütahya-Afyon ve Uşak'ın toplam nüfusu 1 milyon 678 bin kişi. 2021 için Zafer'e verilen yolcu garantisi 1 milyon 317 bin kişi. Havalimanına mayıs ayına kadar dış hatlardan sadece 61 yolcu geldi. İşletmeci şirkete eksik yolcu başına iç hatlarda 2 Euro, dış hatlarda 10 Euro ödeniyor. Devlet kesesinden uçmayan yolcular nedeniyle 2044'e kadar para çıkacak. Dr. Sarı, terminali işleten şirketin garanti yolcu sayısına göre işletme gideri hesapladığını, yolcu sayısında % 97 sapma nedeni ile bu giderlerin gerçekleşmediğini ve şirketin buradan ek bir kârlılığı daha olduğunu vurguladı.