Hava yolu işletmelerinin ruhsat süresi salgın nedeniyle uzatılabilecek

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ticari hava taşıma işletmeleri yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğe göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen durumlarda, uçuşlara ara verilmesi ya da uçuşların tamamen durdurulması halinde, hava yolu ve hava taksi işletmelerine ilişkin olarak yönetmelik kapsamında belirlenen ve ruhsatın geçerlilik koşullarını etkileyen süreler, İnceleme Komisyonu tarafından uzatılabilecek.

45. MADDEDE ÖNGÖRÜLEN ŞART ARANMAYACAK

Bu durumda, yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış hava yolu ve hava taksi işletmelerinde, anılan durumun geçerli olduğu süre boyunca yönetmeliğin “mali denetim” başlıklı 45. maddesinde öngörülen “asgari sermayenin öz varlık içerisinde mevcut olması” şartı aranmayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, belirtilen muafiyet, 2019 ve 2020 yılları yıl sonu ve ara dönem mali tablolarını da kapsamak üzere uygulanacak.