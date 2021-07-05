Corona virüs pandemisinin etkisini azaltmasının ardından gevşeyen kısıtlamalara rağmen havacılık sektörü eski günlerinden çok uzakta.

Avrupa seyahat hisseleri, yaz tatili sezonuna dair umutlar nedeniyle bahar aylarında bir miktar yükselse de delta varyantının yayılmasının ardından seyahat kurallarındaki kimi değişiklikler nedeniyle tekrar düşüşe geçti.

İNGİLTERE ETKİSİ

Son olarak Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden olan İspanya ve Portekiz, önemli bir turist kaynağı olan İngiltere’ye yeni seyahat kısıtlamaları getirdi. Fransa gibi ülkelerde ise insanlar yerel tatil olanaklarını değerlendiriyor.

HAVA TRAFİĞİ 2019’A ÇOK UZAK

Konu ile ilgili Bloomberg’e değerlendirmelerde bulunan ADP şirketinden Augustin de Romanet, geçtiğimiz hafta Paris’teki Orly havalimanındaki hareketliliğin 2019’un ancak yarısı olduğunu belirtti. Buna karşın uluslararası Paris-charles De Gaulle Havalimanı ise 2019’daki trafiğin ancak yüzde 29’una ulaşabilmiş durumda.

ABD’deki seyahat kurallarına ilişkin belirsizlik ise Avrupalı gezginlerin deniz aşırı seyahatler planlamasına dönük en önemli engellerden birisi.

FRANSA’DA DELTA PANİĞİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran Cuma günü yaptığı açıklamada, Fransa’daki pozitif vakaların yaklaşık üçte birini oluşturan Delta varyantının yaz sezonunu ve tatilleri tehdit ettiğini belirtti.

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