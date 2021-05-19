Havada devlet yardımı kavgası: Ryanair’e mahkemeden ilk olumlu yanıt

Avrupa'nın düşük maliyetli hava yolu şirketlerinden Ryanair, rakip hava yolu şirketlerine pandemi döneminde yapılan devlet yardımlarına karşı mücadelesinde yargıdan ilk olumlu yanıtını aldı.

Reuters’ın aktardığına göre, Avrupa'nın ikinci yüksek mahkemesi olan Genel Mahkeme, Hollanda'nın KLM'ye, Portekiz'in de TAP şirketine yaptığı devlet yardımları için Avrupa Komisyonu tarafından verilen onay kararını, “yeterli gerekçe belirtmedikleri” gerekçesiyle bozdu.

Ancak mahkeme, yardımların iptali ve geri alınması sürecini de, Avrupa Komisyonu yeni bir karar verene kadar askıya aldı.

İSPANYA DOSYASINDA RET

Mahkeme, İspanya'nın pandemiden zarar gören şirketler için kullandığı 10 milyar euroluk fonla ilgili Ryanair'in başvurusunu ise reddetti.

İrlanda merkezli Ryanair, pandemi döneminde Avrupa'da hava yolu şirketlerine yapılan devlet yardımlarına karşı iki düzineyi aşan sayıda dava açtı. Haksız rekabet iddiasıyla açtığı davalarda şirket şimdiye kadar 5 olumsuz yanıt aldı.

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