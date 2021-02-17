Sendika hayat pahalılığına tepki göstermek için ayçiçek yağı dağıttı

Türkiye Kamu-Sen'e bağlı Türk Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç Derinkuyu ilçesindeki köy ve kasaba okullarını ziyaret etti. Hayat pahalılığı ve memur maaşlarına yapılan zamma tepki göstermek için sendika üyelerine ayçiçek yağı dağıtan Urgenç, şunları söyledi:

“Düşünün temel mutfak ihtiyaçlarına yüzde 30'un üzerinde zam yapılmış, hatta vergiye bile zam yapılmış. Ayçiçek yağına bir yılda yapılan zam yüzde 60, iken biz emekçilere yapılan zam ise yüzde 3. Bunu kabul etmiyoruz. Bize bir yılda ayçiçek yağına yapılan zam kadar zam yapın başka bir şey istemiyoruz Her platformda da gündeme taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“TİYATRO OYNADINIZ”

Memur Sen'in toplu sözleşme sürecinde yanlış bir politika izlediğini ifade eden Urgenç, “Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'le birlikte masaya oturup çalışanların hakkını birlikte savunurken, Memur-Sen ben yetkili sendikayım bu sendikaların burada ne işi var söylemiyle diğer sendikalarla mücadele ederek Türkiye Kamu Sen'i bertaraf etmeye çalıştı. Türkiye Kamu Sen size açık çek vermişti. Kamu çalışanları ve emekliler lehine atacağınız her adımda, alacağınız her eylem kararına destek verdi. Siz ne yaptınız işveren ile kapalı kapılar arkasında farklı pazarlıklara giriştiniz. Tiyatro oynadınız. Bugün memurların enflasyon karşısında ezilmesindeki en büyük pay size aittir” dedi.

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