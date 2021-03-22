Hazine 20,9 ton altın borçlandı

Son yıllarda giderek artan miktarda altın cinsi borçlanmaya giden Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan bu yönde bir adım daha geldi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlıkça bugün doğrudan satış yöntemiyle 24 Mart 2021 valörlü, 20 Mart 2024 itfa tarihli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

Açıklamaya göre, 6 ayda bir yüzde 1,15 kupon ödemeli 10.364 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili, 6 ayda bir yüzde 1,15 kira ödemeli 10.525 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihraç edildi.

20 ton 889 kilogramlık altının bugünkü fiyatlarla değeri yaklaşık 9,2 milyar TL seviyesinde bulunuyor.

GEÇEN AY REKOR KIRILMIŞTI

Hazine 22 Şubat 2021 tarihinde 49,2 tonla tek seferdeki en yüksek altın cinsi borçlanmasını yapmıştı.

Bugünkü borçlanmayla birlikte son 3,5 yılda toplamda Hazine, 272,8 ton altın borç aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ilk kez Ekim 2017 tarihinde 187 kg. altın karşılığı altın tahvili ve 171 kg. altına dayalı kira sertifikası ihraç eden Hazine, 2017’de 2 ton 464 kg, 2018’de 4 ton 190 kg, 2019’da 82 ton 316 kg., 2020'de 113 ton 748 kilogram borçlanmıştı.

2018'de yüzde 0,7 olan Hazine'nin toplam iç borçlanması içinde altının payı, 2019'da yüzde 10,0, 2020'de yüzde 9,7 oldu. Hazine kayıtlarında altın cinsi borçlanma “değişken faizli döviz cinsi borçlanma” olarak kaydediliyor.

Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle Hazine şu ana kadar altın cinsi borçlanmada büyük zarar etti.

UZMANLAR NE DİYOR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın cinsi borçlanmanın amacını “yastık altında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi” olarak belirtiyor.

2012 yılında Hazine’nin borçlanma birimi Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nü yurt içinde sıfır döviz cinsi borçlanmayla teslim eden Coşkun Cangöz, sozcu.com.tr’ye yaptığı özel açıklamada, “Devletlerin yabancı para cinsinden borçlanmasına literatürde ‘ilk günah’ denir. Kısa vadeli maliyet avantajları için orta ve uzun vadede yüksek riskler alıp yurttaşları ilave borç altına sokmak sorumlu Hazine yönetimi değildir” demişti.

Dr. Murat Kubilay da sozcu.com.tr’ye açıklamasında, kamu bankalarının döviz açığının ve özel sektörün kur riskinin Hazine’ye, dolayısıyla vatandaşa aktarıldığını dile getirmişti.

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