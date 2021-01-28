Hazine Bakanlığın’da gıda fiyatları zirvesi

Gıda Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın ev sahipliliğinde bu akşam saat 20.00’de toplanacak. Fiyat gelişmelerinin ele alınmasını beklenen toplantıya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ve Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’in katılacağı öğrenildi.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

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En yoksul kesimin harcamalarının en az üçte birini ayırmak zorunda kaldığı gıda harcamaları geçen yıl aralık ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artmıştı.

Gıda harcamalarında 2020 yılının tümünde bir önceki yıla göre yaşanan fiyat artışı ise yüzde 29,9 olarak gerçekleşmişti. Dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması ise aralıkta 3 bin 146 liraya çıktı.

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FAHİŞ FİYAT DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim gerçekleştirilmişti.

Denetimlerde son bir haftada bin 674 işletme bazında 22 bin 535 ürün denetlenirken, fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verilmişti.