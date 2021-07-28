Hazine borçlanması temmuzda 70 milyar TL’yi aştı

Hazine, 2021 yılı Temmuz ayında toplamda 70,4 milyar TL’lik borçlandı. Dünkü 6,9 milyar TL’lik borçlanmayla birlikte iç borçlanma temmuzda 55 milyar TL’ye ulaştı. Dış borçlanma ise 1,5 milyar euro (15,4 milyar TL) oldu.

Hazine böylece, Mayıs 2020’deki 75,6 milyar TL borçlanma rekorunun ardından tarihteki en yüksek borçlanmaya imza attı.

Hazine, Haziran 2021’de 52 milyar TL, Ocak-Temmuz döneminde toplamda 325,4 milyar TL borçlanmaya gitmiş oldu.

6 AYDA 219 MİLYAR TL’LİK BORÇ SERVİSİ

Hazine, 2021 yılının ilk 6 ayında toplamda 255 milyar TL’lik borçlanmaya giderken, 219,1 milyar TL’lik borç geri ödemesi yaptı. Böylece net borçlanma 35,9 milyar TL oldu.

Hazine 6 ayda 76,8 milyar TL’lik de faiz ödemesi yaptı. Hazine bu dönemde 38,3 milyar TL’lik nakit açığına imza attı.

Merkezi yönetim borç stoku haziranda 2 trilyon 27 milyar TL ile rekor tazelerken, toplam borç içinde döviz ve altının payında Kasım 2020 sonrasında bir kez daha yüzde 58,3'le tarihi zirve görülmüştü.

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