Hazine ve Maliye Bakanlığı, Temmuz-Eylül ayları arası iç borçlanma stratejisini açıkladı. Hazine, Temmuz’da 52 milyar TL iç borçlanma öngördü.
Bakanlığın dün akşam yayımladığı Temmuz-Eylül iç borçlanma stratejisine göre öngörülen borçlar şöyle:
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- Hazine Temmuz’da 54.7 milyar TL iç borç servisine karşılık 52 milyar TL iç borçlanma öngördü (önceki: 53 milyar TL iç borç servisi).
- Hazine Ağustos’ta 10.5 milyar TL iç borç servisine karşılık 16 milyar TL iç borçlanma öngördü (önceki: 10.1 milyar TL iç borç servisi).
- Hazine Eylül’de 38.6 milyar TL iç borç servisine karşılık 45.7 milyar TL iç borçlanma öngördü.
- Hazine Temmuz’da altı ihale ile doğrudan satış yöntemiyle bir altın tahvili/kira sertifikası, bir dolar cinsi devlet. tahvili/kira sertifikası ve bir kira sertifikası ihracıyla borçlanacak.
- Hazine Ağustos’ta dört ihale ve doğrudan satış yöntemiyle bir kira sertifikası ihracıyla borçlanacak
- Hazine Eylül’de yedi ihale ve doğrudan satış yöntemiyle bir kira sertifikası ihracıyla borçlanacak.
- Hazine ayrıca Temmuz ayında değişim ihalesi yapacak. (Reuters)