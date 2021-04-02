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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan AB büyükelçileri ile toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü, ekonomi reformlarını anlattı.

Güncellenme: 20:21, 02/04/2021
HaberlerEkonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan AB büyükelçileri ile toplantı

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ve temsilcilerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Mart’ta açıkladığı ekonomi reformlarına ilişkin sunum yaptı. Toplantıda üye ülkelerin büyükelçileri hazır bulundu.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileriyle video konferans yöntemi ile verimli bir toplantı gerçekleştirdik ve ekonomi reformlarımızı anlattık. Değerli büyükelçilere ilgileri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. DHA

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