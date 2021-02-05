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Hazine ocakta 26,1 milyar TL açık verdi, rekor faiz ödemesi yaptı

Hazine, 2021 yılına yüksek nakit açığıyla başladı. Ocak 2020'de 22,7 milyar TL nakit fazlası veren Hazine, Ocak 2021'de 26,1 milyar TL açık verdi. Faiz giderleri de 21,1 milyar TL ile rekor kırdı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:23, 05/02/2021
Haberler Ekonomi
Hazine ocakta 26,1 milyar TL açık verdi, rekor faiz ödemesi yaptı

Hazine’nin 2021 yılı Ocak ayı nakit gerçekleşmeleri açıklandı. Ocak 2020’de 22,7 milyar TL nakit fazlası veren Hazine, 26,1 milyar TL açık verdi.

Ocak 2021’de Hazine’nin gelirleri 91,6 milyar TL, giderleri 117,7 milyar TL oldu.

FAİZDE AYLIK REKOR

Geçen sene ocak ayında 7,6 milyar TL olan Hazine’nin faiz giderleri, Ocak 2021’de yaklaşık üçe katlanarak 21,1 milyar TL’ye yükseldi.

Bu rakam, aylık bazda Hazine’nin en yüksek faiz ödemesi oldu.

NET BORÇLANMA 32,6 MİLYAR TL

Nakit açığını borçla kapatan Hazine, ocakta toplamda 32,6 milyar TL’lik net borçlanmaya gitti. Ocak 2021’deki net borçlanma 5,2 milyar TL olmuştu. 2020’deki toplam net borçlanma ise 240,8 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Hazine 2020 yılını toplam 181,9 milyar TL nakit açığıyla kapatmıştı.

CUMHURBAŞKANI FAİZE VE BORCA KARŞI AMA…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin borçlarını kendi kaynakları ile ödemesi gerektiğini söyleyerek, “İnandığım tek şey var yüksek faizle bir yere varamayız ve bana karşı efendim işte bizim şu kadar borcumuz var bu borcu neyle ödeyeceğim bu borcu yüksek faizle dışardan kendimize imkan sağlamakta değil kendi kaynaklarımızla bunu nasıl öderiz onun çalışmasını yapacağız” demişti.

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Yayınlanma Tarihi:18:14,