Hazır giyimci hammadde ve kur kıskacında

Dev hazır giyim markaları, yüksek stok oranları ve düşük sipariş rakamları ile yola devam ederken, dünyanın önemli üreticilerinden biri olan Türkiye'de ise sektör oyuncuları hammadde ve kur baskısı altında. Kurdaki düşüşle birlikte, geçmişte artan maliyetler karşısında kazançlarının eridiğine işaret eden sektör oyuncuları minimum yüzde 15'lik maliyet artışına karşılık, fiyatları ise özellikle Avrupa ülkelerindeki düşük ve stabil enflasyon rakamları nedeniyle yüzde 1.5 civarında artırabildiklerini dile getirdi.

KÂRSIZ BİR DÖNEM

İkinci dalganın etkisi altında geçen ocak ayının hazır giyimde yüzde 2.2'lik bir ihracat artışı ile geride kaldığını aktaran TOBB Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat, alım gruplarının ise yüksek adetli stoklarla kalmak istemediğini ancak ikinci yarıda sektörün talebi karşılayamayacak noktaya gelebileceğini aktardı. Fayat, “Tekstilde korkunç bir talep olduğunu ve iplik ihracatının arttığını gördük. Bu, hammadde tedarikinde Çin ve Uzak Doğu'nun bizden alım isteğinden kaynaklanıyor. Tekstil firmaları bunu kulandı ve ihracat yaptı ama yarın bir gün hazır giyim ihracatının tekstile yenilip ihtiyaca karşılık verememesi söz konusu olabilir. Şu an kurda ihracatçı sınırda. 7.5 TL/dolar-9 TL/Euro arası ihracatçı için daha iyi rakamlar. Hammaddeye yapılan zamlar geri alınamıyor. Hem kur hem de hammadde baskısı nedeniyle kârsız bir dönem yaşayabiliriz” diye konuştu.

REKABET GÜCÜ ZAYIFLADI

Covid ile dünyada pamuklu ürünlere olan talebin arttığını belirten Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Başkanı Gürkan Tekin, son aylarda fiyat artışları ile hammadde tedarikinde sıkıntılar nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon üreticilerinin maliyetlerinin yükseldiğini, sürdürülebilir üretim gücünün ve ihracat pazarlarındaki rekabetçiliğin zayıfladığını belirtti.

MÜŞTERİ KAYBEDEBİLİRİZ

Maliyetlerde minimum yüzde 15'lik artışa karşılık fiyatları en fazla yüzde 1.5 artırabildiklerini dile getiren İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe, burada kur rekabetçiliğinin öne çıktığını aktardı. Dolarda 7.5 TL, Euro'da 9 TL'nin rekabetçi bir seviye olduğunu anlatan Gültepe fiyat artırmaları durumunda müşteri kaybedebileceklerini dile getirdi. Bu dönemde globalde iplik fiyatının dışarda 3.5 dolar civarında iken iç piyasada 4.20 doların görüldüğünü anlatan Gültepe, konuyla ilgili ihracatçı birliklerinin 25 Şubat'ta biraraya geleceğini aktardı.