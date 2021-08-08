Haziranda 1036 kuruma yatırım teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan haziran ayı ait yatırım teşvik listesine göre haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verildi.

SOZCU.COM.TR

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının listesine göre, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, haziran ayı ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Listeye göre, bu ayda 1036 yatırım teşvik belgesi verildi.

YATIRIM TUTARI 16.9 MİLYAR

Ayrıca Resmi Gazete’de yayımlanan yatırım teşvik iptal listesine göre, 37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. 171 firma ise haziranda yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi aldı.

Yatırım teşviki verilen şirketlerde toplam 22 bin kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Belge alan projelerin yatırım tutarı ise 16 milyar 899 milyon 999 bin 755 lira olarak hesaplandı.

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