Her 10 kişiden 4’ü alışverişi indirim marketlerden yaptı

Metropoll tarafından hazırlanan Türkiye’nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması’na göre vatandaşların yüzde 41.7’s alışıverişlerde indirim marketlerini tercih ediyor.

Sayime BAŞÇI

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Ağır ekonomik kriz şartları altındaki vatandaş, başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçları için indirim dönemlerini kovalarken, son günlerde Rekabet Kurumu'nun kestiği 2.7 milyar TL'lik ceza ile gündeme gelen indirim marketleri ise vatandaşın en çok alışveriş yaptığı yerler oldu. Her 10 vatandaştan 4'ü alışveriş için indirim marketlerini tercih ederken bakkal ve manav gibi mahalle esnafı ise tercihlerde ikinci sırada yer aldı.

Metropoll tarafından hazırlanan Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 Araştırması'nın sonuçlarına göre Halkın %41.7'si BİM, A101 gibi indirim marketlerinden alışveriş yaptığını açıklarken, bakkal ve manavdan alışveriş yapanların oranı %26.8, diğer marketlerden alışveriş yapanların oranı ise %12.9 oldu. Yapılan ankette soruya en uygun yerden diye cevap verenlerin oranı yüzde 2.8 olurken, pazardan alışveriş yaptığını açıklayanların oranı ise yüzde 2.7 oldu. Öte yandan ceza alan zincir marketler de Rekabet Kurumu'nun aldığı kararın iptali için yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

AKP seçmeni de tercih ediyor

Seçmenlere göre ayrıma bakıldığında ise AKP seçmeninin yüzde 51.5'i, Saadet Partisi seçmeninin yüzde 52.6'sı CHP seçmeninin yüzde 31.4'ü, İyi Parti seçmeninin yüzde 42.4'ü indirim marketlerini tercih ettiğini açıkladı. Bakkal manav gibi mahalle esnafını tercih ettiğini açıklayan AKP seçmeni oranı yüzde 18.8 olurken, CHP seçmeninin yüzde 31.7'si esnafı tercih ettiğini açıkladı.