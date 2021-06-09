Hibe ödemeleri başlıyor: e Devlet’te hibe başvurusu nasıl yapılır?

Ticaret Bakanlığı, pandemi nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlara Bakanlık tarafından verilecek hibe desteği ödemelerinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.

HİBE ÖDEMESİ İÇİN TARİH VERDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

HİBE DESTEK BAŞVURU EKRANI (E DEVLET)

HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU E DEVLET'TE

Başvuruların yalnızca e-Devlet üzerinden alınacağı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:

“Destek başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü başlayacak olup, 30 gün süre ile (23 Haziran 2021 Çarşamba günü 23.59'a kadar) devam edecektir. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, TC kimlik numarasının son hanesine göre başvuru alınacaktır.

Buna göre; TC kimlik numarasının son hanesi ‘0′ olan vatandaşlar 25 Mayıs 2021 Salı,

‘2′ olan vatandaşlar 26 Mayıs 2021 Çarşamba,

‘4′ olan vatandaşlar 27 Mayıs 2021 Perşembe,

‘6′ olan vatandaşlar 28 Mayıs 2021 Cuma,

‘8′ olan vatandaşlar 29 Mayıs 2021 Cumartesi günü,

30 Mayıs – 23 Haziran 2021 tarihleri arasında tüm vatandaşlar başvurabilecektir.”

ESNAF HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI

5 BİN TL HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

5 bin lira verilecek birinci grupta; Kayak pistlerinin işletilmesi, kaplıca, ılıca, içmeler, spa merkezleri, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kokteyl salonları, düğün, balo ve kokteyl salonları, çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler vb. yer alıyor.

3 BİN TL HİBE DESTEĞİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

3 bin lira verilecek ikinci grupta; Oyuncu seçme ajansları, havacılık, yelkencilik, gemicilik kursları, kurs ve etüt merkezleri, Yazar, bestekar, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, vb yer alıyor.