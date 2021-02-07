Hibrit çalışmanın kodları yazılıyor

Evden çalışılabilir işlerde çalışanların yüzde 73'ünün 2028 yılına kadar kalıcı olarak uzaktan çalışma modeline geçeceği öngörülürken şimdilerde bu yeni dönemin etik kuralları yazılıyor. İndus Danışmanlık Kurucu Danışmanı Efsun Yüksel Tunç, şirketlerin çalışma ortamında insani dokunuşu sürdürebilme yolunda adımlar atmaya başladığını, örneğin bir sigorta şirketinin evde çalışan personeli rahat etsin diye iş koltuklarını adreslerine yolladığını anlattı. Tunç, “Son dönemde bize yöneticilerin çalışanlarını uzaktan nasıl takdir edeceği gibi sorular geliyor. Uzaktan liderlik eğitimleri, uzaktan iletişim becerileri eğitimleri en çok talep aldığımız konular arasında” dedi.

Çalışanlarının zihinsel sağlığı için destek arayan şirketlerin sayısının da son dönemde yüzde 400 arttığını belirten Tunç, “Pandemi ile çalışanların kaygı düzeyi çok yükseldi. Şirketler çalışanlarından performans elde edemeyeceğini düşünerek, bu alana yatırım yapmaya başladı” dedi.

TASARRUFU PAYLAŞMAK

Evden çalışanların çocuk ve yaşlılar, ev işleri nedeni ile işe daha zor odaklanabildiğini belirten Tunç işverenlerin evden çalışma ile sağladıkları tasarrufu da çalışanlarla paylaşmaya başladığı pek çok uygulamanın hayata geçeceğini söyledi.

TİCKET, EVDEN ÇALIŞANIN DA HAKKI

Evden çalışmanın yeni kodları denildiğinde örneğin evden çalışanlar yemek kartı alacak mı, akşam 9'a toplantı konulabilir mi gibi sorular akla geliyor. Efsun Yüksel Tunç, “İlk aylarda pek dikkat edilmeyen yemek kartı, yol parası, akşam toplantıları gibi uygulamaların artık düzene girdiğini, şirketlerin adalet hissini, motivasyonu en yukarıda tutacak uygulamalara yöneldiğini görüyoruz. Firmalar personeli evden de çalışsa aynı haklara sahip olması gerektiği konusunda hemfikir” dedi.