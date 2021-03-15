Hindistan kripto paraları yasaklıyor

Hindistan kripto para birimlerini yasaklayan bir yasa teklifi sunmaya hazırlanıyor.

Reuters’a açıklamalarda bulunan üst düzey bir hükümet yetkilisi bu yasa teklifi ile kripto para birimleri ile işlem yapanlar, para birimlerini bulunduranlar, madenciliğini yapanlar, yeni bir para birimi oluşturanlar ve kripto varlıkları transfer edenler hakkında cezai işlem uygulanacağını ifade etti.

YASALAŞIRSA İLK BÜYÜK EKONOMİ OLACAK

Kaynak yasanın kripto varlıkların paraya dönüştürülmesi için 6 ay zaman tanıyacağını ve altı aydan sonra cezaların uygulanmaya başlayacağını söyledi.

Teklif yasalaşırsa Hindistan kripto para birimleri bulundurmayı yasa dışı yapan ilk büyük ekonomi olacak. Çin’de bile madencilik ve ticaret yasaklanmışken bulundurmak konusunda bir kısıtlama bulunmuyor.

Hindistan Maliye Bakanlığı konuya ilişkin sorulara henüz cevap vermedi. (Reuters)