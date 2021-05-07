Hisse fonlarına 18.5 milyar dolar girdi

Küresel hisse senedi yatırım fonlarına, büyümeye duyarlı ABD hisseleri öncülüğünde Çarşamba sona eren bir haftalık dönemde 18.5 milyar dolar para girişi kaydedildi.

Bank of America’nın (BofA) haftalık EPFR fon akım verilerine dayandırdığı rapora göre küresel tahvil fonlarına 5 Mayıs ile biten hafta 13.5 milyar dolar fon girişi kaydedildi.

Söz konusu bir haftalık dönemde büyük şirketler güçlü bilançolar açıklarken, dünyanın büyük merkez bankaları ekonomiye para politikasıyla verdikleri güçlü desteği çekmeye başlayacakları endişelerini hafifletici açıklamalarda bulunmuşlardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) ekonomiye verdiği desteği sürdürmeye devam edeceğini açıklamış olsa da, BofA raporunda başlıca merkez bankalarının Mart 2020’de başlayan yüksek hacimli tahvil alımlarını azaltma planına dikkat çekilerek, “kötü haber ise ekonomiye verilen desteğin dünya çapında azaltılmaya başlaması” denildi.

BofA’nın müşterilerine gönderdiği raporda, ikinci ve üçüncü çeyreklerdeki ekonomik verilere atıfta bulunularak, “Makro ne kadar güçlüyse, destek o kadar hızlı ve büyük ölçüde azaltılacak” dedi.

S&P 500 endeksi, Fed’in ekonomiye verdiği desteği ne zaman azaltabileceğine dair ipuçları sağlayabilecek ABD tarım dışı istihdam verisi öncesinde rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor.

Altın fonlarına da 1.6 milyar dolar ile son üç ayın yüksek para girişi kaydedildi.