Hisse savaşları gümüşe sıçradı

Piyasalarda ‘Büyük balık küçük balığı yutar' hikayesini tersine çeviren GameStop hisselerinde yaşanan büyük kapışma gümüşe sıçradı. Geçtiğimiz hafta küresel piyasalar, Wall Street'teki profesyonellerle Reddit adlı forumda örgütlenen küçük yatırımcılar arasındaki mücadeleye sahne oldu. Bu kapışmanın odağında GameStop şirketi vardı. Yeni haftada ise bu grubun gümüş odaklı hareket etmeye başladığı görülüyor. Geçen haftanın son iki işlem gününde yüzde 8'e yakın artış kaydeden gümüşün ons fiyatı dün yüzde 10'dan fazla değer kazanarak 30.03 doları gördü.

Cumadan beri #silversqueeze (gümüş açık pozisyonunda sıkıştırmak) konu etiketinin global çapta yatırımcı forumlarında en önemli gündem maddesi haline gelmesi gümüş fiyatını son 8 yılın zirvesine taşıdı. Küçük yatırımcı grupları özellikle varlıkların değer kazanımından çok, değer kaybından kazanç sağlamaya (açığa satış) çalışan ve piyasalarda ‘köpek balıkları' olarak nitelendirilen büyük yatırım fonlarını hedef alıyor. Küçük yatırımcıların gümüşü hedef almasının en önemli nedenlerinden biri ise ABD'li yatırım bankası JP Morgan'ın 5 milyar doları aşan değere sahip gümüş varlığıyla bu alanda tekel olması. Bankanın gümüşte 3.3 milyar onsluk açığa satış yaptığı tahmin ediliyor.

YERLİNİN DE RADARINDA

Küçük yatırımcılar, bilinçli olarak gümüşün değerinin düşük tutulduğunu savunuyor. Reddit'in WallStreetBets grubunda açtığı bir başlığa göre, değerli metalin fiyatını 1.000 dolar/ons seviyesine çıkarmayı hedefliyorlar. ‘Fiziki gümüş alın' çağrısı yaparak hem JP Morgan'ın gümüş açık pozisyonunda sıkıştırmaya hem de gümüşü ‘gerçek' fiyatlara taşımaya çalışıyorlar.

OYNAKLIK RİSK YARATIYOR

Ekonomik olarak destekleyici bir gelişmeden ziyade toplu hareketlerin yarattığı oynaklığın riskli olduğunu ve bu seviyelerin güvenilirliğinin endişe yarattığını belirten invesitg.com analisti Şenay Şerefoğlu, “Gümüş fiyatlarının yükselişinde tamamen talep yoğunluğu söz konusu. Aşırı hareketin durması sonrası gelinecek seviye önemli. Bu organize hareket aralıksız devam ederse Ekim 2012'de zirve olan 35 dolar seviyesi test edilebilir” dedi. InvestAZ Araştırma Müdürü Yusuf Topçu ise gümüş fiyatındaki yükselişin GameStop hissesindeki gibi yerel piyasalarla sınırlı kalmayabileceğini söyledi.