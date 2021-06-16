Hollanda ve Lübnan ekonomik iş birliği anlaşması imzaladı

Lübnan’da yaşanan ekonomik kriz devam ederken yaşanan sorunların üstesinden gelebilmek için Lübnanlı yetkililer yabancı kaynaklarla işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor. Yabancı kaynak arayışında olan Lübnan, Hollanda ile ekonomik alandaki iş birliğini arttırmak amacıyla anlaşma imzaladı.

Anlaşmaya Kuzey Lübnan Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Toufik Dabbousi ve Lübnan-Hollanda İş Kurumu Başkanı Mohammad Sinno imza koydu. İmza töreninde açıklama yapan Kuzey Lübnan Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Toufik Dabbousi, “Lübnan'ın yaşadığı zor koşullara rağmen, ve Lübnan-Hollanda İş Kurumu arasındaki bağları güçlendirmeye amaçlıyoruz. Bu anlaşma Lübnan-Hollanda bağlarını ve dostluğunu da derinleştirecek” ifadelerini kullandı.

Anlaşma, Lübnan’ın Hollanda’ya ihracatını ve Lübnan’ın Hollanda’dan hammadde ithalatını kolaylaştırmasıyla beraber iki ülke arasındaki tarımsal, endüstriyel ve ticari alışverişi geliştirmesini bekleniyor.