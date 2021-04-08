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HSBC’den kalıcı olarak evden çalışma kararı

Dünyada ve Türkiye'de birçok şirket, pandemi sonrasında da evden çalışabilme seçeneğini değerlendiriyor. İngiliz bankacılık devi HSBC, İngiltere'deki çağrı merkezi biriminde kalıcı evden çalışma düzenlemesi için düğmeye bastı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:45, 08/04/2021
HaberlerEkonomi
HSBC’den kalıcı olarak evden çalışma kararı

Bankacılık devi HSBC, Britanya’da çağrı merkezi biriminde çalışan 1200’den fazla çalışanına pandemi sonrasında kalıcı olarak evden çalışabileceklerini iletti.

Bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü açıklayan banka, bireysel müşterilere hizmet veren çağrı merkezi birimindeki çalışanlara çalışma yeri konusunda esneklik tanınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Reuters’ın aktardığına göre, söz konusu birimdeki yaklaşık 1800 çalışanın yüzde 70’i, ofise dönmeme ve pandemi sonrasında da evden çalışma isteklerini bankaya iletti.

İngiltere’nin diğer bir büyük bankası Standard Chartered da, küresel ölçekte tüm birimlerinde esnek çalışma kararı almıştı. Çalışanların yüzde 84’ü, ev ve ofisin birlikte kullanıldığı melez bir çalışma sistemi talebini iletmişti.

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