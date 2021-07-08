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Hükümetin kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Kamu işçilerinin zam teklifi belli oldu. Hükümetten brüt 3577 TL-3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3750 TL- 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:39, 08/07/2021
HaberlerEkonomi
Hükümetin kamu işçisine zam teklifi belli oldu

Bakanlık, 700 bin kamu işçisi için zam teklifini sendikalara sundu.

Maaşı 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında olanlara seyyanen 100 TL, 3 bin 750 lira ile 4 bin lira arasında ücret alanlara 60 lira seyyanen zam önerildi.

Zam teklifinde ilk 6 ay için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı önerildi.

700 BİN İŞÇİYİ KAPSIYOR

Bu yıl ortak teklif veren Türk-İş ile Hak-İş ilk 6 ay için yüzde 20 zam talep etmişti.

Teklif 700 bin kamu işçisini kapsıyor. Önceki yıllarda imzalanan sözleşme 150-200 bin işçiyi kapsıyordu. Ancak taşerondan kadroya geçenlerle birlikte sözleşme kapsamına alınan işçi sayısı 700 bine çıktı. Aileleriyle birlikte sözleşme yaklaşık 2.5-3 milyon kişiyi yakından ilgilendiriyor.

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Yayınlanma Tarihi:15:13,