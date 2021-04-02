İflasın eşiğine gelen sektör cenazesini düzenledi

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Odası üyesi işletmeciler bugün Sarayburnu sahilinde eylem düzenledi.

İflasın eşiğine geldiklerini belirten sektör çalışanları, “Nefes alamıyoruz, düğün sektörü üvey evlat mı, sağlıklı düğünler düğün salonlarında olur, düğünüme tarih ver, yüzde 50 kapasite ile çalışmak istiyoruz” sloganları eşliğinde temsili olarak sektöre cenaze töreni yaptı. Temsili eylemin ardından sektörün ihtiyaçları ve talepleri iletildi.

“BİZLER DİLENCİ DEĞİLİZ”

Sektörün temsilcileri yaptıkları basın açıklamasında şunları söyledi:

* Bir yıldır 30 kişiye- 50 kişiye ikramsız, müziksiz, bir saat kısıtlama ile çalışılsın denilerek işlevsiz hale getirilen düğün davet salonları olarak buradayız.

* Kirasını ödeyemediği için dükkan sahipleri ile mahkemelik olan, SGK ve vergi ödemelerini ödeyemediği için devlet tarafından ihtar çekilen, elektrik, su, çevre temizlik, ilan reklam tabela, stopaj, doğalgaz ve benzeri faturalarını ödeyemeyen, ailesine pazar parası veremeyen, personel ödemelerini gerçekleştiremeyen, geçimini sağlayamayan bir meslek grubu olarak bugün buradayız.

* Bizler dilenci değiliz. Devletimize ödediğimiz vergi ile, istihdam ettiğimiz yüz binleriz. 42 meslek grubu ile ülke ekonomisinin en önemli mihenk taşlarından biri olan düğün sektörü olarak buradayız.

TALEPLERİNİ SIRALADILAR

Hükümete taleplerini de ileten sektör temsilcileri, talepleri şöyle sıraladı:

* Ramazan Bayramı ile beraber çifte bayram müjdesinin bugünden düğün sektörü ve aile kurmak için bekleyen binlerce çiftle paylaşılmasını, yüzde 50 kapasite ve HES kodu kontrolü ile gerekli tedbirler ışığında faaliyetimize izin verilmesini talep ediyoruz.

* Törenlerimizin en az 3 saat olarak belirlenerek hijyen kurallarıyla ikram verilmesine müsaade edilmesini talep ediyoruz.

* Çekirdek ailelerin kendi aralarında oyun oynanmasına müsaade edilmesini talep ediyoruz.

* 2021 yılı sonuna kadar düğün davet salonlarından kira stopajı vergisinin alınmamasını talep ediyoruz.

* 2021 yılı sonuna kadar ilan reklam ve çevre temizlik vergilerinden düğün sektörünün muaf tutulmasını talep ediyoruz.

* Faaliyet konusu ‘Düğün, Balo ve Kokteyl Salonlarının İşletilmesi’ olan işletmeler dışındaki Cafe, Cafeterya, Restaurant , Dernek Lokali vb. işletmelerin Düğün Etkinliği yapmalarına müsaade edilmemesini talep ediyoruz.

* Havaların ısınmasıyla beraber kontrolü mümkün olmayan sokak düğünlerine asla müsaade edilmemesini talep ediyoruz.

* Düğün davet sektörünün normalleşmesi ile beraber çıkartılacak genelgede odamızın da görüş ve önerilerinin alınarak pratikte yaşanacak aksaklıkların önüne geçilmesine ve odanın mesleki tecrübesinden faydalanılmasını talep ediyoruz.

* 2021Yılı SGK primlerimizin silinmesini, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz dahil olmak üzere asgari ücretten az olmamak kaydı ile tüm düğün davet salonlarına nakdi yardım yapılmasını talep ediyoruz.

* Düğün sektörünün tüm kredi borçlarının 2021 yılı sonun kadar ertelenmesini, turizm sektörünün aşılama programına düğün davet sektörünün de dahil edilmesini, gerekli olan tüm kuralların ve tedbirlerin konularak faaliyetimize bayram ile beraber başlamak istiyoruz.

* Bireysel hataların tüm sektöre mal edilmemesini ve hata yapan işletmelerin bireysel cezalandırılmasını arz ve talep ediyoruz.